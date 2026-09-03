Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki şüpheli, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açtı. Polis ekiplerince şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay sırasında 1 vatandaş yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.‘nin (21) yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Operasyon sırasında şüpheli B.Ç.'nin ateş açması üzerine polisler de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay sırasında 1 vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

VALİ DAVUT GÜL: TÜM KAHRAMANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

İstanbul Valili Davut Gül de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Millî İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum.

Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakârlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa, Türkiye, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Türkiye bunlarla dolu 1 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Suriye iç savaşının bize bıraktığı, ekonomi, sığınmacılar sorunundan başka diğer bir tehlikeli sorunu 1 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Etkisiz hale değil mnagoyuldu yazın gitsin 0 0 Yanıtla
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