Batı Şeria\'da İsraillilerin saldırılarında can kaybı 27\'ye yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2026'nın başından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27'ye yükseldi. Son saldırıda 19 yaşındaki Ömer Muhammed Naasan ile 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şehade yaşamını yitirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ramallah'a bağlı el-Mugayyir köyüne düzenlenen son saldırıda 19 yaşındaki Ömer Muhammed Naasan ile 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şehade'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

2026'DA CAN KAYBI 27'YE YÜKSELDİ

Son ölümlerle birlikte 2026'nın başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 27'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana söz konusu saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının ise 63'e ulaştığı bildirildi.

KÖYE BASKIN DÜZENLENDİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan el-Mugayyir Köy Konseyi Başkanı Emin Ebu Alya, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köy merkezindeki Ulu Cami yakınında baskın düzenlediğini aktardı.

Baskında iki evin hedef alındığını belirten Ebu Alya, bir çiftçiye ait koyunların da çalındığını ifade etti.

GERÇEK MERMİYLE ATEŞ AÇILDI

Ebu Alya, İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların binaların çatılarına konuşlandığını, köy sakinlerinin hırsızlığı engellemeye çalıştığı sırada üzerlerine gerçek mermiyle ateş açıldığını söyledi.

Ağır yaralanan Naasan ve Şehade'nin hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği bildirildi.

BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR ARTTI

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, zorunlu göçe zorlama ve mülk gasbı eylemlerinde ciddi artış yaşanıyor.