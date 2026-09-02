Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika
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Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

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Endonezya’da yapımı yeni tamamlanan 60 metrelik asma köprü, açılış töreninde aşırı yük nedeniyle yana devrildi. 3 kişilik kapasite uyarısına rağmen üzerine çıkan 50 kişi yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düşerken, faciada mucize eseri can kaybı yaşanmadı.

Endonezya’nın Batı Java bölgesinde yer alan Margacinta köyünde, büyük bir heyecanla inşa edilen yeni asma köprünün açılış töreni felaketle sonuçlandı. Açılış coşkusuyla taşıma kapasitesinin çok üzerinde kişinin aynı anda üzerine çıktığı Pongpet Asma Köprüsü, ana kablolarından birinin kopması sonucu yana doğru devrildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan 50 kadar kişi, saniyeler içinde aşağı düşerek veya tellere tutunmaya çalışarak can pazar yaşadı.

3 KİŞİLİK KAPASİTEYE 50 KİŞİ ÇIKTI

60 metre uzunluğundaki geçit; çevredeki köyleri okula, hastaneye ve iş yerlerine bağlayan kritik bir hat olarak inşa edilmişti. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle köprüden aynı anda en fazla 3 kişinin geçmesi gerektiği konusunda bölge halkının uyarıldığını belirtti. Ancak açılış töreninin yarattığı kalabalık ve heyecan uyarılara uyulmasını engelledi.

Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

"ALTIMIZDAKİ ZEMİN KAYDI"

Dehşet anlarını anlatan Margacinta Köy Muhtarı Enceng Anwar Solihin, olaydan hemen önce yapının sallanmaya başladığını ifade ederek, "Köprü zaten sağa sola sallanıyordu. Yanımdaki valiye 'Korkmuyor musunuz?' diye sorduğum sırada altımızdaki zemin kaydı" sözleriyle yaşanan paniği aktardı.

Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

"TAMAMEN ÇÖKMEDİ KABLO KOPTU"

Olayda mucize eseri ölen olmazken, aralarında Bayındırlık İşleri Dairesi Başkanı Ling Ling Nugraha Senjaya'nın da bulunduğu birkaç kişi hafif yaralandı. Yapının inşasına katkı sağlayan Endonezya Ordusu (TNI AD) adına açıklama yapan Tuğgeneral Donny Pramono, köprünün tamamen yıkıldığı iddialarını yalanladı. Pramono, aşırı ağırlık nedeniyle sol taraftaki askı kablosunun bağlantı noktasından koptuğunu ve yapının yana kaydığını doğruladı.

Açılışın ardından geçici olarak trafiğe kapatılan 60 metrelik asma köprüde, güvenlik önlemlerinin artırılması ve gerekli onarımların yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

Endonezya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika
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