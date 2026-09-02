Meşhed'de Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü

İran'ın Meşhed kentinde yüksek hızla seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek hükümet ve silahlı kuvvetler destekçilerinin bulunduğu kalabalığa dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

İran'ın Meşhed kentinde, hükümete ve silahlı kuvvetlerine destek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Kentte dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinliklerden birinde ise bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Razavi Horasan Eyaleti Trafik Şube Müdürü Muhsin Musa-Abadi, yüksek hızla seyreden otomobilin önce başka bir araçla çarpıştığını, ardından sürücüsünün kontrolünü kaybederek kalabalığın arasına daldığını açıkladı. Musa-Abadi, gözaltına alınan sürücünün ilk kontrollerinde normal durumda olmadığının görüldüğünü söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Yetkililer, olayın siyasi bir sebeple gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek, yaşananları "trafik kazası" olarak nitelendirdi.