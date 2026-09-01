Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı - Son Dakika
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Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Napoli'nin 29 yaşındaki yıldızı Scott McTominay'den kötü haber geldi. İskoç futbolcunun kalp ritminde düzensizliğe yol açan hafif ve iyi huylu bir aritmi tespit edildi. Ablasyon operasyonu geçirecek McTominay'in milli aranın ardından yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Napoli, yıldız orta saha oyuncusu Scott McTominay'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İtalyan ekibi, futbolcunun kalp ritminde düzensizlik tespit edildiğini ve tedavi için operasyon geçireceğini duyurdu. McTominay'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ

Napoli'nin açıklamasına göre 29 yaşındaki futbolcuda kalp ritminde düzensizliğe neden olan "hafif ve iyi huylu bir aritmi" belirlendi. Kulüp, yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde düzeltici ablasyon operasyonu (PFA) geçireceğini açıkladı.

Napoli'den yapılan açıklamada, "Scott McTominay önümüzdeki günlerde düzeltici bir ablasyon operasyonu (PFA) geçirecek. Oyuncu, milli aranın ardından yeniden takıma katılabilecek" ifadelerine yer verildi.

Adı <a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a> ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

McTominay'in adı transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin orta saha için gündemine geldiği belirtilen İskoç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili gelişme transfer döneminin son günlerinde ortaya çıktı.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINI KAÇIRACAK

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavi süreci nedeniyle İskoçya Milli Takımı'nın 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında oynayacağı dört Uluslar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

İskoçya bu süreçte Slovenya ile iki, İsviçre ve Kuzey Makedonya ile birer karşılaşma oynayacak. McTominay'in milli aranın tamamlanmasının ardından Napoli'deki çalışmalarına yeniden başlaması bekleniyor.

SSC Napoli, Fenerbahçe, Aritmi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı - Son Dakika
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