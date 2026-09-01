Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sabaha karşı bir kafeye giren 2 şüpheli, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra iş yerinden ayrılmak yerine mutfağa geçti. Kendilerine sucuklu yumurta yapan şüpheliler, hazırladıkları yemeği yedikten sonra kafeden ayrıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da bir iş yerine giren iki hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Sabaha karşı girdikleri kafeden bir miktar para çalan hırsızlar, ardından sucuklu yumurta yapıp yediler.

Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti

KENDİLERİNE SUCUKLU YUMURTA YAPTILAR

Edinilen bilgilere göre olay, yaklaşık 4 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. İş yerine giren iki şüpheli, kasada bulunan bir miktar parayı aldıktan sonra adeta kendi evlerindeymiş gibi mutfağa yöneldi. Mutfakta bir süre gezinen şüpheliler, ardından kendilerine sucuklu yumurta yaptı. Hırsızların rahat tavırları ve sucuklu yumurta yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralardan durumu izleyen ve büyük şaşkınlık yaşayan iş yeri sahibi ise durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Polisiye, 3. Sayfa, Elazığ, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

17:13
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:26
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
16:06
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:21:34. #7.13#
SON DAKİKA: Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement