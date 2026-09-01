Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu

Lösemiyi yenen ODTÜ\'lü Mert\'in acı sonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 2 yıl süren tedavisinin ardından ilik nakliyle lösemiyi yenmeyi başaran ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın (23), maç izlemeye giderken yolun karşısına geçtiği sırada alkollü sürücünün çarptığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Ehliyetine daha önce de alkolden el konulduğu öğrenilen ve kazanın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan sürücü gözaltına alınırken, talihsiz gencin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Ankara'da 2 yıllık tedaviyle lösemiyi yenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın (23), yolun karşısına geçerken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gören Mert Doğan Aydın'a, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı. Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaçan sürücü, çevredeki esnaf ve kuryelerin aracı takip etmesi sonucu durdurulup, polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da alkollü olduğu iddia edildi.

"FREN YAPMADI"

Kaza yeri yakınındaki restoranda çalışan görgü tanığı Y.G., ses duyması üzerine dışarıya çıktığını söyleyerek, "Sesin geldiği yöne doğru baktığımda çocuğu havada gördüm. Yere doğru düştüğünü gördüm. İçeride bulunan kişiler dışarı çıktı. O esnada çocuk yerde kanlar içindeydi. Çarpan araç hiçbir şekilde durmadı, fren yapmadı. Esnaf ve kuryeler peşinden gitti. Duyduğumuz sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu. 2 ay önce de ehliyeti alındı diye biliyoruz. Araçta yanında iki kadın daha varmış" dedi.

LÖSEMİYİ YENDİ

Yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Mert Doğan Aydın'ın 5 yıl önce 18 yaşında lösemiye yakalandığı ve tedavi sürecinde gerçekleştirilen ilik nakli ile birlikte 2 yıl sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Aydın'ın, hastalığı yendikten sonra Lösemili Çocuklar Vakfı Gençlik Kolları'nın faaliyetlerine katıldığı belirtildi. ODTÜ’de Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Aydın'ın cenazesi, 28 Ağustos’ta Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Doğan Aydın, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ismail kurt ismail kurt:
    Bunu mezar başında bile içki içenlere oy verenlere anlatmak gerek 0 1 Yanıtla
  • Serdar Zencir Serdar Zencir:
    Cehalet ve eğitimsizlik bu ülkenin tek sorunu.Allah aileye sabır versin çok büyük bir acı. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:16:18. #7.12#
SON DAKİKA: Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement