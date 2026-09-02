Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası - Son Dakika
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Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Görüşme yapıldı! Trabzonspor\'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası
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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Bordo-mavililerin Arda Turan ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtilirken, Fatih Terim'in de kulislerde konuşulmaya başlandığı öne sürüldü. Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Antonio Conte ve Vitor Pereira da gündeme gelen isimler arasında.

Trabzonspor'da Amedspor mağlubiyetinin ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor'a konuk olan bordo-mavililer, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor yönetimi ile Teknik Direktör Fatih Tekke karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililerde bu gelişmenin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

İLK GÖRÜŞME ARDA TURAN İLE

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için ilk görüşme Arda Turan ile yapıldı. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik adama yönetimin sıcak baktığı ve Turan'ın takımın başına getirilmesinin seçenekler arasında bulunduğu aktarıldı.

Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve <a class='keyword-sd' href='/fatih-terim/' title='Fatih Terim'>Fatih Terim</a> bombası

ŞENOL GÜNEŞ VE ABDULLAH AVCI DA LİSTEDE

Bordo-mavililerin gündemindeki isimler Arda Turan ile sınırlı değil. Daha önce Trabzonspor'da görev yapan Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın da adaylar arasında bulunduğu belirtildi. Yönetimin yerli ve yabancı seçenekleri birlikte değerlendirdiği ifade edildi.

Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

ANTONIO CONTE VE VITOR PEREIRA İDDİASI

Yabancı teknik direktör adayları arasında ise dikkat çeken isimler bulunuyor. Antonio Conte'nin ismi gündeme gelirken, deneyimli teknik adamın yüksek maliyetinin önemli bir soru işareti olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın da değerlendirilen yabancı adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

FATİH TERİM BOMBASI

Teknik direktör arayışında en dikkat çekici iddialardan biri ise Fatih Terim oldu. Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörünün adının Trabzonspor kulislerinde konuşulmaya başlandığı belirtildi. Yönetimde Terim'e yakın isimlerin bulunması nedeniyle deneyimli teknik adamın da seçenekler arasında değerlendirildiği aktarıldı. Ancak Fatih Terim ile resmi bir görüşme yapıldığına ya da anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

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Son Dakika Spor Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    hepsini birden alin bir hoca 8 yardimcisi olsun 2 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    arda avrupayı bırakıp gelmez fatih terimde milli takım ve gs baska takım çalıstırmaz... yalan haber yapmayı bırakın artık 0 0 Yanıtla
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    en iyisi Fatih Terim 0 0 Yanıtla
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