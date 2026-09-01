Ecrin'in İyileşme Hikayesi - Son Dakika
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Ecrin'in İyileşme Hikayesi

Ecrin\'in İyileşme Hikayesi
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12. kattan düşen Ecrin, tedavi sonrası ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etkinliği düzenledi.

ADANA'da apartmanın 12'nci katından düşen ve hayatta kalan Ecrin Deniz Karaca'nın (14) tedavisi tamamlandı. Hastanede geçirdiği sürede, ihtiyaç sahibi çocuklarla pasta kesip, onlara oyuncak dağıtmak isteyen Ecrin, sağlığına kavuşmasının ardından hayalini gerçekleştirdi. Karaca, "Bu ana tanıklık ettiğim için çok şanslıyım" dedi.

Olay, 4 Haziran'da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca, oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak için apartmanın 12'nci katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Karaca, önce sundurmaya, ardından beton zemine düştü. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca'nın bacağında kırık ve çatlaklar oluştu. Çeşitli ameliyatlar geçiren Karaca, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Karaca'nın düştüğü anlar da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanedeki tedavisi sırasında Demirören Haber Ajansı'na konuşan Karaca, "Önceliğim gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklara pasta ikram etmek ve tarım işçilerinin çadırda kaldığı bölgelerde yaşayan çocuklara oyuncak dağıtmak. Ayrıca düştüğüm yerde büyük bir masa kurmak istiyorum. Bütün ihtiyaç sahipleri ve olayı gören kişilerle birlikte orada yemek yiyip, çocuklara oyuncak dağıtmak istiyorum" dedi.

RÜYASINDA GÖRDÜĞÜ 'MELEK' İLE BİR ARAYA GELDİ

Olaydan yaklaşık 4 ay sonra sağlığına kavuşan Ecrin Deniz Karaca, hayalini gerçekleştirmek için pasta yaptırdı. Karaca, düştüğü yerde arkadaşları ve ihtiyaç sahibi çocuklarla birlikte pasta kesip mutluluğunu paylaştı. Ecrin, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada, rüyasında gördüğü daha önce babasıyla birlikte yardım erzakı götürdüğü Melek Alibek'i (5) de etkinliğe getirildi. Ecrin, bir araya geldiği kıza sarılıp öptü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ecrin Deniz Karaca, "Hastanede rüyamda Melek'i görmüştüm. Üzerinde bu kıyafet varken, tam düştüğüm noktada bana sarıldığını görmüştüm. Onun da burada olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

'İYİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Karaca, "Hastanede yattığım sırada iyileşmenin, burada arkadaşlarım ve ihtiyaç sahibi çocuklarla pasta kesmenin hayalini kuruyordum. Burada olduğum ve bu ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum. Bundan sonra babamla birlikte ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye devam edeceğim. Hastalık sürecimi atlattım, şu an fizik tedavimin son aşamasındayım. Okulum açılacak, arkadaşlarımla bir araya geleceğim. Hepsini çok özledim. Bir araya gelmek için gün sayıyorum" dedi.

'KIZIM MUCİZENİN ADI OLDU'

El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı ve Ecrin'in babası Hakan Harput Karaca ise "Bugünleri görebilmek, bizim için çok büyük bir mucize. Biz, Ecrin'e yoğun bakımdayken 'Ne yapmak istiyorsun?' diye sorduğumuzda, 'Düştüğüm yerde çocuklarla birlikte masa kurup pasta kesmek istiyorum' demişti. Bugünlerin olmasını hayal ediyorduk, sonunda gerçekleştirdik. Kızımın kurtulmasında sadakanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Kızım mucizenin adı oldu, sadakanın ve iyiliğin karşılığını almış olduk. İyilik derneği açtığımızda tepki gösterenler olmuştu. 'Eline ne geçiyor' diye soranlar vardı. Elime geçen kızımın sağlığı oldu" diye konuştu.

Ecrin'in annesi Ünzile Karaca da "Kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz, bizi her anne baba gibi mutlu etti. Evladımızın sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Benim kızım, 'Bir mucizeye tanıklık ettiniz mi' sorusuna verilecek en güzel cevap oldu. İyiliğin önemi sayesinde kızımın ayakta olduğunu düşünüyorum. Öksüz ve yetim insanlara her zaman destek sağlıyorduk, bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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