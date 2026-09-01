Tupac Shakur Cinayetinde 27 Yıl Sonra Suçlu Bulundu - Son Dakika
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Tupac Shakur Cinayetinde 27 Yıl Sonra Suçlu Bulundu

Tupac Shakur Cinayetinde 27 Yıl Sonra Suçlu Bulundu
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ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesine ilişkin görülen davada Duane Keith Davis, cinayetten suçlu bulundu.

Tupac cinayetinde yaklaşık 30 yıldır beklenen yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Las Vegas'ta görülen davada jüri, yaklaşık 3 saatlik değerlendirmenin ardından Duane Keith Davis'in cinayetten suçlu olduğuna karar verdi.

JÜRİ KARARINI 3 SAATTE VERDİ

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Las Vegas'taki davada jüri, "Keffe D" lakabıyla tanınan Duane Keith Davis hakkındaki kararını açıkladı. "South Side Compton Crips" çetesinin eski elebaşı olan Davis, Tupac Shakur'un öldürülmesinden suçlu bulundu. Davis'in geçmiş yıllarda cinayete ilişkin yaptığı açıklamalar da davadaki deliller arasında değerlendirildi.

YAZDIĞI KİTAPTAKİ DETAYLAR DELİL SAYILDI

Jüri, Davis'in cinayete ilişkin açıklamalarının yanı sıra 2019 yılında yayımlanan "Compton Street Legend" adlı anı kitabında Tupac'ın öldürülmesiyle ilgili verdiği detayları da deliller arasında değerlendirdi. Davaya bakan Yargıç Carli Kierny, Davis hakkındaki cezanın 13 Ekim'de açıklanacağını belirtti. Suçlamaları reddeden Davis ise kararın açıklanmasının ardından temyize başvuracağını bildirdi.

Tupac Shakur Cinayetinde 27 Yıl Sonra Suçlu Bulundu

TUPAC SHAKUR 25 YAŞINDAYDI

Hip-hop tarihinin en tanınmış isimlerinden biri olan Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta silahlı saldırıya uğradı. Shakur'un içerisinde bulunduğu aracın yanına başka bir araç yaklaşırken ateş açıldı. Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ünlü rapçi hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında 25 yaşında olan Tupac Shakur, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet uzun yıllar boyunca çözülemeyen vakalar arasında yer aldı.

DUANE DAVIS 2023'TE GÖZALTINA ALINDI

Cinayet soruşturmasındaki önemli gelişmelerden biri 2023 yılında yaşandı. Shakur'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak Duane Keith Davis gözaltına alındı. Savcılar tarafından hazırlanan iddianamede Davis'in, Tupac'a ateş eden kişi olmadığı belirtildi. Buna karşın savcılık, Davis'in saldırının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini savundu.

SAVCILIK: SALDIRIYI İNTİKAM AMACIYLA PLANLADI

Savcılar, Davis'in Shakur'u öldüren silahı bizzat ateşlemediğini ancak saldırıyı "intikam amacıyla" planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini ileri sürdü. Yıllarca devam eden soruşturmanın ardından mahkeme karşısına çıkan Davis'in suçlu bulunmasıyla 1996'daki Tupac Shakur cinayeti yaklaşık 30 yıl sonra yargı açısından kritik bir aşamaya ulaştı.

Kaynak: AA

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