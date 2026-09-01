Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde
Avrupa Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Rakibine set vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan’ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, karşılaşma boyunca ortaya koyduğu üstün performansla rakibine set şansı tanımadı.
AZERBAYCAN’A SET VERMEDİ
Trendyol CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan karşısında sahaya çıktı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttu. Hücumda ve savunmada üstün bir performans sergileyen Milliler, Azerbaycan’ı 3-0’lık skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP ALMANYA
Bu galibiyetle turnuvada yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu.
Filenin Sultanları, Almanya ile 3 Eylül Perşembe günü çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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