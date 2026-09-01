Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde - Son Dakika
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Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde

Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde
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Avrupa Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Rakibine set vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan’ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, karşılaşma boyunca ortaya koyduğu üstün performansla rakibine set şansı tanımadı.

<a class='keyword-sd' href='/filenin-sultanlari/' title='Filenin Sultanları'>Filenin Sultanları</a> rakibine set vermeden çeyrek finalde

AZERBAYCAN’A SET VERMEDİ

Trendyol CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan karşısında sahaya çıktı.

Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttu. Hücumda ve savunmada üstün bir performans sergileyen Milliler, Azerbaycan’ı 3-0’lık skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde

ÇEYREK FİNALDE RAKİP ALMANYA

Bu galibiyetle turnuvada yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu.

Filenin Sultanları, Almanya ile 3 Eylül Perşembe günü çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde
Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde - Son Dakika
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