Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

Çanakkale’deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yılmaz, taburcu olur olmaz ailesiyle bir araya gelerek sosyal medyadan son halini paylaştı.

AYVACIK'TAKİ YAZLIĞINDA RAHATSIZLANDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde bulunan ünlü sanatçı Cem Yılmaz, göğüs bölgesinde aniden başlayan şiddetli ağrı üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen ambulansla ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

STENT VE BALON UYGULANDI, TABURCU SONRASI İLK PAYLAŞIM GELMEDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kalbi kontrol edilen ve acil operasyona alınan Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Tıkalı damarlarına stent ve balon takılan ünlü komedyen, tedavisinin başarıyla tamamlanmasının ardından doktorların onayıyla taburcu edildi. Hastaneden ayrıldıktan sonra vakit kaybetmeden ailesinin yanına geçen Yılmaz, taburcu oluşunun ardından sosyal medya hesabından ailesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğu mesajını verdi.