Size soruyoruz! Bu şike değil de ne? - Son Dakika
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Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

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Romanya Kupası için gerçekleştirilen kura çekiminde kullanılan cam fanus dikkat çekti. Topların fanusun içinde rahatça karıştırılamadığını gören futbolseverler, çekilişin yöntemi üzerinden “Bu şike değil de ne?” yorumunda bulundu.

Romanya Kupası için gerçekleştirilen kura çekiminde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kura sırasında görevlinin cam fanusun içerisindeki topları seçme şekli tartışmalara neden oldu.

TOPLARI KARIŞTIRACAK YER KALMADI

Kura çekiminde kullanılan cam fanusun içerisinin toplarla oldukça dolu olması dikkat çekti. Görevlinin topları yeterince çevirecek ve karıştıracak alan bulmakta zorlandığı görüldü. Bu nedenle görevli, fanusun içerisinden topları sınırlı hareketlerle seçmek zorunda kaldı.

“BU ŞİKE DEĞİL DE NE?”

Kura çekiminin görüntülerini izleyen bazı futbolseverler, topların yeterince karıştırılmadığını savunarak çekilişin adilliğini sorguladı. Özellikle cam fanusta topların rahatça çevrilebileceği alan bulunmaması, “Bu şike değil de ne?” şeklindeki eleştirileri beraberinde getirdi.

Görüntülerde kura sonucuna müdahale edildiğini kanıtlayan bir durum bulunmazken, kullanılan fanusun büyüklüğü ve kura yöntemi tartışmanın odağına yerleşti.

Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Size soruyoruz! Bu şike değil de ne? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Malum camiaya sormak lazım… 4 1 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    abi insanlar hakkını aramadıkça veya aramayı bilmedikçe toplum olarak da haklı olan insanların yanında Sanki bizim hakkımız yeniyormuş gibi durmadıkça bu tarz insanların gözü doymayacak hak Yedikçe daha fazla yiyecek doymayacak ve hakkımızı yemekle kalmayacaklar bize sahip olmaya çalışacaklar 0 1 Yanıtla
  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    Romanya kupası çok önemli halkımızın hakkını araması gerekiyor 0 0 Yanıtla
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