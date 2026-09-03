Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

adem sen:

abi insanlar hakkını aramadıkça veya aramayı bilmedikçe toplum olarak da haklı olan insanların yanında Sanki bizim hakkımız yeniyormuş gibi durmadıkça bu tarz insanların gözü doymayacak hak Yedikçe daha fazla yiyecek doymayacak ve hakkımızı yemekle kalmayacaklar bize sahip olmaya çalışacaklar