Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi - Son Dakika
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Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

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Canlı yayında robot kameranın geniş açıya geçmesiyle masanın altındaki görüntüsü ekrana yansıyan ünlü sunucu Ersin Düzen, görüntülerle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. 30 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığını belirten Düzen, "Yayına boxerla çıkacak kadar şuurumu yitirmedim" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü sunucu ve futbol yorumcusu Ersin Düzen, canlı yayın sırasında ekrana yansıyan görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı. Düzen, 3 saat 17 dakika süren yayın sırasında giydiği şortun deri koltuğun da etkisiyle yukarı doğru çekildiğini ve robot kameranın anlık olarak kendisine odaklanmasıyla söz konusu görüntünün ekrana geldiğini belirtti.

"ŞORT YUKARI DOĞRU ÇEKMİŞ"

Ersin Düzen, açıklamasında, "Değerli arkadaşlar, canlı yayında dün gece ifade ettim ama, buradan da yazmak şart oldu :) 3 saat 17 dakika süren yayında, altımdaki şort, deri koltuğun da etkisiyle yukarı doğru çekmiş. Robot kameranın anlık odaklanmasıyla ekrana gelen görüntünün hemen üstüne bunu o an açıkladım" dedi.

Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

"BUNLARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Görüntünün yalnızca kısa bir kesiti üzerinden değerlendirmeler yapıldığını belirten Düzen, yaşadığı üzüntüyü de dile getirdi. Düzen, "Ama görüyorum ki, bir fotoğraf veya 5 saniyelik video üzerinden herkes dilediğini yazmış, yazmaya devam ediyor ve açıkçası bunları görünce çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"30 YILLIK MESLEK HAYATIMDA..."

Deneyimli sunucu, açıklamasının sonunda ise "30 yıllık meslek hayatımda böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmak da varmış; sevgiler…" sözlerine yer verdi. Düzen böylece yayındaki görüntünün nedenini açıklayarak, şortunun deri koltuğun etkisiyle yukarı çekildiğini ifade etti.

Ersin Düzen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Biz de yedik şort üstüne ceket ne alaka her türlü tişört abes olmazdı… Respect 4 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Kısaca tüyü nereye dikeyim demiş:) 3 0 Yanıtla
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