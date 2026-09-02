İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, dünyanın İsrail'i 'haydut ve cani' devlet olarak gördüğünü söyledi - Son Dakika
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İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, dünyanın İsrail'i 'haydut ve cani' devlet olarak gördüğünü söyledi

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İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet nedeniyle tüm dünyanın İsrail'e "haydut ve cani" devlet olarak baktığını belirtti. İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, kapalı bir görüşmede konuşan Levi, küçük bir grubun tek hedefinin Filistinlilere saldırmak olduğunu ve bu durumun İsrail'in imajına zarar verdiğini, Amerikalıların ise bu durumdan bıktığını ifade etti.

TEL İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e "haydut ve cani" devlet olarak baktığını söyledi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, kapalı bir görüşmede konuşan Levi, Batı Şeria'da toprakları gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve işlediği etnik suçlar nedeniyle dünyada İsrail imajının gördüğü zarara ilişkin uyarılarda bulundu.

Levi, küçük bir grubun tek hedefinin "Filistinlilere saldırmak" olduğunu belirterek "Bunun sonucunda da tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor, Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı." dedi.

Ahronot görüşmenin türüne dair açıklık getirmezken, Levi'nin açıklamalarını kime yönelttiğine ilişkin de bilgi vermedi.

Bu bağlamda İsrail'in resmi televizyonu KAN salı günkü bir haberinde, yaklaşık 3 hafta önce Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde Filistinlilere ait evleri kuşatan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte askerlerin beraber ayin yaparken görüntülenmesinin ardından bir saha komutanının ordu tarafından görevden alındığını bildirdi.

Kurum, askerlerin saldırganlarla birlikte ayinde bir videoda görünmesinin uluslararası sahada, saldırıya uğrayan Filistinli sivilleri korumak yerine İsrail ordusunun toprakları gasbeden şiddet yanlısı İsraillilere verdiği bir destek olarak yorumlandığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, dünyanın İsrail'i 'haydut ve cani' devlet olarak gördüğünü söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, dünyanın İsrail'i 'haydut ve cani' devlet olarak gördüğünü söyledi - Son Dakika
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