AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken mesaj: Ufukta kusursuz fırtına havası var - Son Dakika
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AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken mesaj: Ufukta kusursuz fırtına havası var

AK Partili Tayyar\'dan dikkat çeken mesaj: Ufukta kusursuz fırtına havası var
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, cuma günü savcılığa ifade verecek Melih Gökçek'le görüştüğünü ve moralinin yerinde olduğunu söyledi. Gökçek'in tutuklanmasını beklemediğini belirten Tayyar, "Ufukta 'Kusursuz Fırtına' havası var sanki. Bugün Gökçek'e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir" sözleriyle dikkat çeken bir mesaj verdi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü savcılığa ifade verecek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gökçek'le görüştüğünü belirten Tayyar, eski belediye başkanının moralinin yerinde olduğunu ve kendisine "Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir" dediğini aktardı.

"TUTUKLAMA BEKLEMİYORUM"

Gökçek'in ifade işleminin ardından tutuklanmasını beklemediğini belirten Tayyar, böyle bir ihtimal olması durumunda gözaltı işlemi yapılmış olacağını düşündüğünü söyledi.

Tayyar, paylaşımının devamında ise "The Perfect Storm" (Kusursuz Fırtına) filmine gönderme yaparak bundan sonraki süreç için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUGÜN GÖKÇEK'E GÜLENLER YARIN AĞIT YAKMAK ZORUNDA KALABİLİR"

Tayyar'ın paylaşımının tamamı şöyle: "Melih Gökçek, Cuma günü savcılığa ifadeye gidiyor. Az önce konuştum, morali yerinde. 'Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir' diyor. Olgunca bir tavır. Ya sonra?

Tutuklama beklemiyorum, öyle bir niyet olsa en azından gözaltı işlemi yapılırdı diye düşünüyorum. Daha sonra?

Türkçeye 'Kusursuz Fırtına' olarak çevrilen George Clooney'in başrolde oynadığı 'The Perfect Storm' filmini izleyenler hatırlar.

Kuzey Atlantik'te iki ayrı cepheden yükselen fırtınanın bir noktada birleşerek tarifsiz bir dalgaya dönüşümüyle alabora ettiği balıkçı teknesindeki dramı anlatır. Ufukta 'Kusursuz Fırtına' havası var sanki. Bugün Gökçek'e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir."

"KUSURSUZ FIRTINA" SÖZLERİYLE NE DEMEK İSTEDİ?

Tayyar, "Kusursuz Fırtına" benzetmesiyle hangi gelişmeleri kastettiğini açıklamadı. Ancak iki ayrı cepheden gelen fırtınaların birleşerek çok daha büyük bir dalgaya dönüşmesini anlatan filme gönderme yapması ve hemen ardından "Bugün Gökçek'e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir" demesi dikkat çekti.

AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken mesaj: Ufukta kusursuz fırtına havası var

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Son Dakika Melih Gökçek AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken mesaj: Ufukta kusursuz fırtına havası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Acar Serkan Acar:
    bırak tutuklamayı oğlu ve gelini dururken ifadeye çağrılması bile hata yani bu ylsuzluğu ekremin yapıp babasının suçlanması gibi bir şey 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken mesaj: Ufukta kusursuz fırtına havası var - Son Dakika
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