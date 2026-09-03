Şükran Soner'in öldüğünü duyan kız kardeşi acıya dayanamadı! Türkan Berişe de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şükran Soner'in öldüğünü duyan kız kardeşi acıya dayanamadı! Türkan Berişe de hayatını kaybetti

Şükran Soner\'in öldüğünü duyan kız kardeşi acıya dayanamadı! Türkan Berişe de hayatını kaybetti
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Usta gazeteci Şükran Soner’in son yolculuğuna uğurlandığı saatlerde ailesi ikinci kez ölüm haberiyle sarsıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen kız kardeşi Türkan Berişe, ablasının vefat haberini aldıktan sonra yaşamını yitirdi. Peş peşe gelen iki ölüm, Soner ailesinin acısını ikiye katladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ilk kadın Genel Başkanı Şükran Soner'in cenaze töreni sırasında aileyi yasa boğan ikinci bir ölüm haberi geldi. Soner'in son yolculuğuna uğurlandığı saatlerde, ablasının vefatını öğrenen kız kardeşi Türkan Berişe de yaşamını yitirdi.

CUMHURİYET BİNASINDA VE ŞİŞLİ CAMİSİ'NDE TÖREN

Usta gazeteci Şükran Soner için ilk anma töreni, uzun yıllar emek verdiği Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki merkez binasında düzenlendi. Meslektaşları, sevenleri ve yakınlarının katıldığı bu ilk törenin ardından Soner'in cenazesi Şişli Camisi'ne getirildi. Öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şükran Soner, Eyüpsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

CENAZE HAZIRLIKLARI SÜRERKEN KAHREDEN HABER

Şişli Camisi'nde Şükran Soner’in cenaze namazı için hazırlıkların devam ettiği esnada, aileye ulaşan acı bir haber hüznü ikiye katladı. Şükran Soner’in kız kardeşi ve aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Betül Berişe’nin annesi olan Türkan Berişe'nin de hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABLASININ VEFATINA DAYANAMADI

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve tedavi gördüğü belirtilen Türkan Berişe'nin, ablası Şükran Soner’in ölüm haberini aldıktan sonra hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Peş peşe gelen bu iki vefat haberi hem aileyi hem de basın camiasını derinden sarstı.

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Son Dakika Gündem Şükran Soner'in öldüğünü duyan kız kardeşi acıya dayanamadı! Türkan Berişe de hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şükran Soner'in öldüğünü duyan kız kardeşi acıya dayanamadı! Türkan Berişe de hayatını kaybetti - Son Dakika
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