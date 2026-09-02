ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 18'e yükseldi

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ABD'nin İran'ın çeşitli bölgelerine dün akşam başlayıp sabaha kadar süren saldırılarında 18 kişi öldü, 76 kişi yaralandı. Hürmüzgan'daki bir düğün konutunun vurulması ve Kirmanşah'ta askerlerin ölümü, saldırıların sivilleri ve Devrim Muhafızları'nı hedef aldığını gösterdi.

İran makamları, ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurması sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını açıkladı.

Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Hayati ise dün gece eyalette 3 noktaya düzenlenen füze saldırılarında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada da Kirmanşah eyaletinde Hava-Uzay Komutanlığına bağlı 4 askerin öldüğü, Lavan Adası'na düzenlenen saldırıda ise Besic gücü mensubu 3 milisin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

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