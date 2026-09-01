Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek - Son Dakika
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Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek

Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela\'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
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ABD ve Venezuela, 65 milyar varilden fazla petrol rezervi için 100 yıllık imtiyaz anlaşması imzaladı. Anlaşma ABD'ye yönetim yetkisi, ekonomik pay ve düşük maliyetli petrol alma hakkı sağlarken, Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını hedefliyor.

ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'ın kontrol sahibi olacağı bir anlaşmaya imza attı.

"ABD'NİN ENERJİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN"

Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington ile Caracas arasında imzalanan petrol anlaşmasına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, anlaşmanın, "ABD'nin enerji üstünlüğünü güvence altına almak ve Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek" amacıyla imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın ABD'ye, rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi.

100 YIL BOYUNCA ABD'NİN KONTOLÜNDE OLACAK

Anlaşmanın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, Washington'ın, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 petrol sahası için 100 yıllık imtiyaz elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Venezuela'daki milyonlarca varil ham petrolün, ABD'deki rafinerilerde işleneceği ve üretimde ise Amerikan sondaj ekipmanları ve altyapısının kullanılacağı vurgulandı.

Böylece ABD'de milyarlarca dolarlık yatırımın ve binlerce istihdamın destekleneceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşma ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik "istikrar, yeniden inşa ve demokratik geçiş planının önemli bir parçası" olarak nitelendirildi.

ABD, MADURO'YU OPERASYONLA EVİNDEN ALMIŞTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle eşi Cilia Flores ile birlikte 3 Ocak 2026'da Caracas'ta düzenlenen askerî operasyonla evinden alınarak New York'a götürülmüştü. 

Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek

Maduro ile eşinin yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Marco Rubio, Beyaz Saray, Washington, Venezuela, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek - Son Dakika

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