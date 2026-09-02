Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Beşiktaş, transfer döneminin son bölümünde orta saha için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

RANGERS İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi konusunda Rangers ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında son detaylar üzerinde görüşmeler devam ederken anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı belirtildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Raskin'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Belçikalı futbolcuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmedi.

McInnes, Raskin'in sakatlığının bulunmadığını ancak transfer döneminin sonuna yaklaşılırken oyuncuya yönelik ilginin artması nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını açıklamıştı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Rangers, Nicolas Raskin'i 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattı. Belçikalı orta sahanın İskoç ekibiyle sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen Raskin, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kulüpler arasındaki son detayların çözüme kavuşması halinde 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması bekleniyor.