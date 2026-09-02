Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor - Son Dakika
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Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin için önemli mesafe katetti. Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İskoç ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda prensip anlaşmasına vardı. Taraflar son detayları görüşüyor.

Beşiktaş, transfer döneminin son bölümünde orta saha için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

RANGERS İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi konusunda Rangers ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında son detaylar üzerinde görüşmeler devam ederken anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı belirtildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Raskin'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Belçikalı futbolcuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmedi.

McInnes, Raskin'in sakatlığının bulunmadığını ancak transfer döneminin sonuna yaklaşılırken oyuncuya yönelik ilginin artması nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını açıklamıştı.

Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Rangers, Nicolas Raskin'i 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattı. Belçikalı orta sahanın İskoç ekibiyle sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen Raskin, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kulüpler arasındaki son detayların çözüme kavuşması halinde 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması bekleniyor.

Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Besiktas kimi alirsa alsin bütün yildizlsri toplasada yinede sampiyon olamaz. Takimi atesleyen biri olmadigi sürece unutsun 0 0 Yanıtla
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