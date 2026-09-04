Trabzonspor Richarlison\'un başını yaktı

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Richarlison, Tottenham'da kadro dışı kaldı.

Bordo-mavililerin teklif yaptığı Brezilyalı yıldızın Trabzonspor'a transferi gerçekleşmezken, transfer döneminin kapanmasının ardından Tottenham'dan sürpriz bir karar geldi.

TRABZONSPOR İSTEDİ, TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için Richarlison'u gündemine almış ve Brezilyalı futbolcu için Tottenham'a teklif yapmıştı. Richarlison'un Trabzonspor seçeneğine sıcak baktığı belirtilmesine rağmen kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı ve transfer gerçekleşmedi.

TOTTENHAM KADROYA YAZMADI

Tottenham'ın Premier Lig için belirlediği kadronun açıklanmasıyla Richarlison cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı golcü, İngiliz ekibinin lig kadrosuna yazılmadı. Bu kararın ardından sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki futbolcunun geleceği yeniden merak konusu oldu.

134 MAÇTA 47 GOLE KATKI

2022 yılından bu yana Tottenham forması giyen Richarlison, İngiliz ekibinde 134 karşılaşmaya çıkarak 32 gol ve 15 asist üretti. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.