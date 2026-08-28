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Aydınspor Başkan Arıyor!

Aydınspor Başkan Arıyor!
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Aydınspor, sosyal medya üzerinden başkan arayışına çıktı. 36 saatte 1391 başvuru alındı.

Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden Aydın spor Kulübü, şimdilerde uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya üzerinden açtığı iş ilanı ile ararken, ilana 36 saatte bin 391 kişi başvurdu.

Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı harekete geçti. Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarken, sahipsiz kalan kulübün de yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini bekliyor. Bu kapsamda harekete geçen siyah beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı verdi. "Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanını ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, son durumuna dikkat çekerek kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.

Ülke genelinde dikkat çeken ve 36 saat yayında kalan ilana yapılan başvurular ise dikkat çekti. Yoğun ilginin ardından ilan başvurulara kapatılırken, "Kulüp Başkanı Aranıyor" ilanına bin 391 kişi başvurdu, 18 bin 274 kişi görüntüledi.

Aydınspor Kulübü tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, gelen başvurunun incelendiği, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği için uygun görülen, Aydınspor'a vizyonu, tecrübesi ve imkanlarıyla katkı sağlayabileceği değerlendirilen adaylarla önümüzdeki süreçte iletişime geçileceği bildirildi.

Kulübün hedefinin yalnızca yeni bir başkan belirlemek olmadığı vurgulanırken, Aydınspor'un geleceğini güvence altına alabilecek, sürdürülebilir bir model üzerinde hareket eden güçlü bir yönetim yapısının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Aydınspor, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınspor Başkan Arıyor! - Son Dakika

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