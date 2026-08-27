Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

Yeni Parti\'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti'nin yurt gezilerinde kullanacağı parti otobüslerinden ilki giydirildi. Otobüsün üzerindeki ifadeler ise dikkat çekti.

Yeni Parti'nin yurt gezilerinde kullanacağı parti otobüslerinden ilki giydirildi. Otobüsün üzerindeki sözler ise dikkat çekti. Otobüsün arkasında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir saha ziyaretinde kendisine "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" diyen kadın ile Özel'in fotoğrafı ve sözleri yer alırken, "Teyzem sağ olsun" yazdığı görüldü.

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

İLK OTOBÜS YARIN KULLANILACAK

Yeni Parti'nin ilk parti otobüsü hazırlandı. Otobüsüm ilk olarak Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel'in yarın saha çalışması yapacağı Kocaeli'de kullanılacağı öğrenildi.

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

OTOBÜSÜN ARKASINDAKİ İFADEYE DİKKAT

Otobüse Özel'in fotoğrafı ve "Türkiye'nin Yeni Partisi" yazısı giydirildi. Otobüsün arkasına ise Özel'in 29 Haziran'daki İzmir Bayındır ziyareti sırasında Ayşe Yaylacık isimli kadının, "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" sözleri ve Özel ile Yaylacık'ın fotoğrafı yer aldı.

Fotoğrafın üstüne ise "Teyzem sağ olsun" yazdığı görüldü.

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Politika, Partiler, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    yeni parti den korkmaya devam edeceksiniz 0 0 Yanıtla
  • bayram cevik bayram cevik:
    Bunlar ne zaman akilanacak çok merak ediyorum aklıma birden ekmek için ekmalettin sloganları geldi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bakan Fidan’dan YPG’nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu Bakan Fidan'dan YPG'nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu
Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma
Suudi basını Cristiano Ronaldo’yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü
Eski CHP Milletvekili Aydoğan’dan, Rüşvetin belgesi mi olur“ sözlerine olay yanıt Eski CHP Milletvekili Aydoğan'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerine olay yanıt

15:14
Fenerbahçe’nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
Fenerbahçe'nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
14:58
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
14:17
Bodrum ya da Çeşme değil 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 15:27:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement