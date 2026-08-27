Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

Begüm Öner, bunaltıcı sıcakların etkisini bu kez annelik deneyimi üzerinden anlattı. Kızını emziren oyuncu, yüksek sıcaklıkta yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından dile getirdi.

Öner, paylaşımında “Bir de 40 derece sıcakta emzirmeyi deneyin” sözlerine yer vererek yaşadığı güçlüğü takipçileriyle paylaştı.

KIZINI ŞUBAT AYINDA KUCAĞINA ALDI

Kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile “Seksenler” dizisinin setinde tanışan Begüm Öner, 22 Ağustos 2015'te nikâh masasına oturdu. Çift, yaklaşık 10 yıllık evliliklerinin ardından 26 Şubat 2026'da kızlarının dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Öner, daha önce katıldığı röportajlarda da annelik sürecine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kızını evde bırakıp dışarı çıkarken zorlandığını belirten oyuncu, hayatlarının en güzel “merhabasını” yaşadıklarını söylemişti.

SICAK HAVADA EMZİRMEK ZORLUYOR

Kızını emzirmeye devam eden Öner, 40 dereceyi bulan sıcaklarda yaşadığı zorluğu bu sözlerle takipçileriyle paylaştı.

Begüm Öner'in paylaştığı video, bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine de neden oldu. Kullanıcılar, “Bir kafede ve gölgede emzir, şov yapma”, “Düne kadar ‘çocuğum olmuyor’ diye ağlıyordu, ne oldu?” ve “Kırk derecede ne işi var, çıkmasın” şeklinde yorumlarda bulundu.