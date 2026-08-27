Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

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Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, transferde çıtayı yükseltti. Sarı-lacivertlilerin Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği, yönetici Cihan Kamer'in transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gideceği öne sürüldü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u saf dışı bırakarak lig aşamasına yükselmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için gündemine aldığı son isim dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Marcus Rashford oldu.

RASHFORD İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Marcus Rashford'un transferi için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer'in, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından İngiliz yıldız için transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İngiltere'ye gideceği öne sürüldü.

CİHAN KAMER İNGİLTERE'YE GİDECEK

Fenerbahçe'nin Rashford transferinin şartlarını öğrenmek ve görüşmeleri ilerletmek istediği belirtildi. Cihan Kamer'in İngiltere'de gerçekleştireceği temasların ardından transferin durumunun netlik kazanması bekleniyor.

BARCELONA'DA 25 GOLE KATKI

Geride kalan sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Marcus Rashford, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıktı. İngiliz yıldız bu mücadelelerde 14 gol ve 11 asist kaydederek toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Aziz baba dun trubunde soyledikleriyle saka yapmıyordu. sen naneyi yemedin mi simdi fransız uzantıları. 3 0 Yanıtla
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