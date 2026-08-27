İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri

İBB\'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, yeni eğitim yılındaki trafik yoğunluğunu azaltmak için ücretsiz toplu ulaşım ve yeni önlemler açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentte uygulanacak ulaşım ve trafik tedbirlerinin yer aldığı eylem planı paylaşıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantının gündem dışı bölümünde, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasının yer aldığı eylem planına ilişkin sunum yapıldı.

Sunumda, okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşması ve ulaşım sistemlerinin koordineli şekilde işletilmesine yönelik hazırlıklar paylaşıldı.

Toplu ulaşım 14 Eylül'de ücretsiz olacak

Plan kapsamında, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatlerinde, bilet entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi öngörülüyor.

Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servis aracının trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.

Toplu ulaşım kullanımının artırılması amacıyla İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'da 3 bin 665 ilave seferle kapasite artışına gidilmesi planlanıyor. Bu seferlerle toplu taşımaya yaklaşık 790 bin 830 yolcunun yönlendirilmesi, trafikten ise yaklaşık 674 bin 809 aracın çekilmesi hedefleniyor.

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla okul çevrelerinde çeşitli yol ve trafik düzenlemeleri de gerçekleştirilecek.

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl ocak ayında başlatılan sinyalizasyon bakım, onarım, yıkama ve programlama işlemleri, okulların açılış tarihine kadar tamamlanacak.

Ayrıca okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımları, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bitirilecek.

Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhaları da sinyal direklerine bir hafta süreyle asılacak.

Okul servisleri ve okul çevresi denetlenecek

Okul servislerinin güvenli şekilde çalışması için öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerinin okul müdürlüklerinden temin edilerek güzergahların belirlenmesi planlanıyor.

Servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygun çalışması için bilgilendirme yapılacak. Şoförlerin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri de İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edilecek.

Servislerde taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmaması ve öğrencilerin belirlenen indirme-bindirme noktaları dışında araçtan indirilmemesi sağlanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 808 noktada 1496 ekip ve 3 bin 151 personel, 569 Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, 47 Mobil Okul Timi ve 331 ekipten oluşan yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması yapacak.

Trafik güvenliği açısından önem taşıyan 478 noktada ise 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yayadan oluşan toplam 866 personel görev alacak. Ayrıca maddi hasarlı kazalara 33 çekiciyle müdahale edilmesi, okul çevrelerindeki önemli kavşaklarda 10 ekip ile okul önü ve çevrelerinde 100 yunus ekibinin görevlendirilmesi planlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okulların önleri ve yakınlarında trafik, emniyet ve asayiş tedbirleri alacak. Trafik güvenliği açısından önem taşıyan okullarda trafik jandarması ekipleri görev yapacak, okul servis araçları ve servis şoförlerinin kontrolleri okul önlerinde ve güzergahlarda gerçekleştirilecek.

İBB Zabıta Daire Başkanlığınca da 111 ekipteki 231 zabıta personelinin aktif olarak okullarda görev yapması, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 8 çekici aracının hizmet vermesi ve sabah-akşam saatlerinde trafik denetimi ile yönlendirmelerin yapılması planlanıyor.

Yol bakım ve altyapı çalışmalarına bir hafta ara verilecek

Yol bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmaların okul açılışı öncesinde tamamlanması, trafik sirkülasyonunu etkileyebilecek ana arterlerdeki malzeme ve benzeri unsurların kaldırılması, hasar gören altyapılara anında müdahale edilmesi planlanıyor.

Devam etmesi zorunlu çalışmaların ise 22.00-05.00 saatlerinde gece vardiyasında sürdürülmesi, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulundurulması öngörülüyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla İBB ve eğitimle ilgili kurumların Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) ve AKOM'da saat 07.00 itibarıyla toplanarak üç gün boyunca görev yapması planlanıyor.

Bu süreçte kent içi trafik kameralarından İstanbul trafiği izlenecek ve yoğunluk oluşan arterlere ilgili birimlerin hızlı şekilde müdahale etmesi sağlanacak.

Adalar'daki tescil süresi dolan elektrikli araçlarda süre uzatımı yapılmayacak

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Adalar'da elektrikli araçların 30 Temmuz'da dolan tescil süresinin 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılması teklifi de konuşuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, yaklaşık 6 yıldır bu araçların tescillerinin UKOME kararı ile uzatıldığını hatırlatarak, görüşlerinin bundan sonraki zaman için tescilin uzatılmaması yönünde olduğunu ifade etti.

Toplam 60 elektrikli aracın tescil süresinin uzatılmasını içeren teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Ayrıca toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığında görevli personele İBB Personel Kart kapsamında düzenleme yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Eğitim Öğretim Yılı, Metro İstanbul, Jandarma, İstanbul, Zabıta, Trafik, Ulaşım, Güncel, Polis, Eylül, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı
Milas’taki yangın alanı imara açıldı mı İddialara yanıt geldi Milas'taki yangın alanı imara açıldı mı? İddialara yanıt geldi
Ünlü oyuncu kızına o kapıyı kapattı Gerekçesi dikkat çekti Ünlü oyuncu kızına o kapıyı kapattı! Gerekçesi dikkat çekti
Alanyaspor-Beşiktaş maçını yöneten hakemlere suç duyurusu Alanyaspor-Beşiktaş maçını yöneten hakemlere suç duyurusu
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Aydın’da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
12:55
Uçak kalktı geliyor Şampiyonlar Ligi’ne giden Fenerbahçe’den ilk transfer bombası
Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
10:48
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270’e çıktı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:56:19. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement