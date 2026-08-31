KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca... - Son Dakika
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KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

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Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise hâlâ arandığı gemi faciasında kaptanın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Kaptan ve mürettebat, dalgalar nedeniyle geminin ön tarafının kopmasının ardından alabora olduklarını savunurken, sefere çıkış sırasında meteorolojik açıdan bir sorun bulunmadığını ve geminin gerekli seyir ile idari izinlere sahip olduğunu öne sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kaptanın ifadesi ortaya çıktı.

KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci başladı.

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.

Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başlayacağını duyurdu.

KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

KAPTAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Güncel, Gündem, Kıbrıs, Girne, Son Dakika

Son Dakika Gündem KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    bakım yok kontrol yok bu hep böyle bundan sonrada değişmez çoğunun kaydı yok 3 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Türkiye'den yardım gitti lakin yarını bekliyorlarmış batığa dalmak için neden? yahu belki su almayan odanın içinde olamaz mı bir kaç kişi, hava açık akıntı dalga yok,Kıbrıs'lı yetkililer gemiyi neden kanuni yollarla muayene etmemiş bakım onarım neden yaptırmamış armatörü, kaptan ve mürettebatı kadar armatörü de suçlu onuda tutuklayın 1 0 Yanıtla
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