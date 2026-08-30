Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kalp krizi teşhisiyle anjiyo ameliyatına alındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde 40 dakikalık başarılı bir operasyonla tıkalı damarına stent takılan 53 yaşındaki Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İLK MÜDAHALE AYVACIK'TA YAPILDI, ZAMANLA YARIŞILDI

G.O.R.A. filminin çekimlerini tamamladıktan sonra göğsünde ve sırtında hissettiği şiddetli ağrı üzerine 112 Acil Servis'i arayan Cem Yılmaz, ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki hızlı müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen komedyen acil anjiyoya alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktor, el bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işleminin başarıyla tamamlandığını belirtti. Krizin ilk iki saati içerisinde, kalp dokusunda herhangi bir hasar oluşmadan müdahale edildiği vurgulandı.

YETKİLİLERDEN VE AİLEDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Yılmaz'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavi süreciyle ilgili yetkililer ve ailesi kamuoyunu bilgilendirdi:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve koroner yoğun bakımda takibinin sürdüğünü duyurdu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu: Yılmaz'ı odasında ziyaret ettiğini belirterek, "Şükürler olsun genel sağlık durumu gayet iyi, hatta espri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Can Yılmaz (Ağabeyi): Kardeşinin geçirdiği kalp spazmına vakit kaybetmeden müdahale edildiğini ve sürecin başarıyla tamamlandığını aktararak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Operasyonu yapan doktor: Beklenen olası komplikasyonlara karşı hastanın yoğun bakımda tutulduğunu, genel durumunun iyi gitmesi halinde 24 saatin sonunda normal servise alınarak bir iki gün içinde taburcu edilebileceğini açıkladı.

CEM YILMAZ'DAN HASTANE ODASINDAN İLK MESAJ

Tedavisi süren usta komedyen, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla set yorgunluğunun ardından yaşadığı süreci anlatarak sevenlerine teşekkür etti:

"Sağ olun arkadaşlar iyiyim. Tam GORA'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince… Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum… Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran eden gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu… Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."