Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü - Son Dakika
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Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü

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Fatih'te emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, evinde eşi ve çocuğunu öldürerek intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Fatih'te aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran emekli polis Mehmet Ali Yıldırım (72), eşi Söhöyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı (27) öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, eşi Söhöyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım’a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü

3 AYDIR ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORLARDI

Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle Söhöyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölüFatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polis, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    belli bir yaştan sonra silah taşımak yasaklanmalı diycem ama kime diycem . 16 2 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    BU GİDİŞLE ÜLKE NİN ÜNİTEL YAPISI DEĞİŞECEK DOĞURTGANLIK AZALACAK NÜFUS AZALACAK ÜLKEMİZ SURİYE' AFGANİSTAN FİLİSTİN İRAN ADAY TÜRKİYE YE 3 2
  • Hakan Alkilic Hakan Alkilic:
    kral neyin rahmeti dalga mı geçiyorsun 2 4 Yanıtla
  • Mertcan Yılmaz Mertcan Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.. 2 2 Yanıtla
    İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Allah cc işine karışmamak lazım ALLAH CC amelince rahmet eylesin 1 1
  • muratsert579@gmail.com [email protected]:
    emekli polislerden silahlar alinmali.asker uzman cavus,son haberler hepsi bu yönde. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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