Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda - Son Dakika
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Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda

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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. Olayın ardından Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri olası müdahale için hazırlık yapmaya başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri hazırlık yapıyor.

Girne'deki gemi kazası için <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda

7 CAN KAYBI

KKTC'nin Girne Limanı'ndan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere ayrılan, 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında alabora oldu. 230 kişi kurtarılırken, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda

MERSİN'DEKİ TAŞUCU LİMANI'NDA HAZIRLIK

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgede çalışma sürerken, Mersin'deki sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de Taşucu Limanı'nda hazırlık yapmaya başladı. Ekiplerin, olası bir durumda müdahale için hazır beklediği bildirildi.

Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda - Son Dakika
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