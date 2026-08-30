Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri hazırlık yapıyor.

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KKTC'nin Girne Limanı'ndan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere ayrılan, 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında alabora oldu. 230 kişi kurtarılırken, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'DEKİ TAŞUCU LİMANI'NDA HAZIRLIK

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgede çalışma sürerken, Mersin'deki sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de Taşucu Limanı'nda hazırlık yapmaya başladı. Ekiplerin, olası bir durumda müdahale için hazır beklediği bildirildi.