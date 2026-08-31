Girne'deki gemi faciası sonrası acı dolu bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne'deki gemi faciası sonrası acı dolu bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti

Girne\'deki gemi faciası sonrası acı dolu bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girne açıklarında batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor. İki çocuğu kayıp 18 kişi arasında bulunan anne Ayten Biçer'in sözleri yürekleri dağladı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte geldikleri tatilden memleketlerine dönerken dehşeti yaşayan Biçer ailesinin acılı bekleyişi sürüyor. Anne Biçer, "Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 241 yolcu kurtarıldı, 18 yolcunun arama çalışmaları sürüyor. 

Kayıp 18 kişi arasında Biçer kardeşler de bulunuyor. Miray ve Mehmet Asaf'ın annesi Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını söyledi.

ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na giden Filojet isimli yolcu gemisinin alabora olup batması sonucu sekiz kişi yaşamını yitirdi. KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında 18 kişi ise kayboldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada yakınlarını kaybedenlerin bekleyişi ise sürüyor. Kayıplardan ikisi, Biçer ailesinin çocukları.

"TATİLE GELDİK, ÇOCUKLARIMI BIRAKIP GİDİYORUM"

Tatil için çocukları Miray ve Mehmet Asaf ile birlikte  Girne'ye gelen Hayri Biçer ve Ayten Biçer çifti, memleketlerine dönüş yolunda bu faciayı yaşadı. Kazada 12 yaşındaki kızları Saliha Miray Biçer ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf Biçer kayboldu. "Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum." diyen anne Ayten Biçer, kazada yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

"ANNE ELİMİZİ BIRAKMA"

Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, "Çocuklarım 'anne elimizi bırakma' diye haykırdı" dedi. Acılı anne çocuklarının gemide sıkıştığını ve orada kaldıklarını ifade etti.

Kendisinin eşiyle birlikte yardıma koşanlar tarafından kurtarıldığını anlatan Ayten Biçer, "Üzerimize valizler düştü. Mazot vardı. Her taraf kayıyordu" diyerek dehşet anlarını anlattı.

"ÇOCUKLARIM CAN YELEKSİZ GİTTİ"

Gemide görevli personelin, fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini kaydeden acılı anne, "Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı."

"HİÇ Mİ AYAĞINIZ DENİZE DEĞMEDİ"

Ayten Biçer, gemi personelinin "Hiç mi ayağınız denize değmedi. Sakin olun." diyerek panik yaşayan yolcuları susturmaya çalıştığını da söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin, Çocuk, Girne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika KKTC Girne'deki gemi faciası sonrası acı dolu bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu
Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Selçuk’ta emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti Selçuk'ta emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti

10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:26
Fenerbahçe’den McTominay bombası 30 milyon euro gözden çıkarıldı
Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı
10:13
Fener taraftarı küfretti, Yüksel Yıldırım çıldırdı İşte o anlar
Fener taraftarı küfretti, Yüksel Yıldırım çıldırdı! İşte o anlar
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
09:48
Melih Gökçek Almanya’daki milyonluk dairelerini anlattı “Vatandaşlık“ itirafı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! "Vatandaşlık" itirafı
09:45
İstanbul’da polisten dikkat çeken uygulama Uyarı bu kez havadan geldi
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi
09:35
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:00:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Girne'deki gemi faciası sonrası acı dolu bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement