Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir şüpheli daha tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANDIĞI HESABIN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

Ekipler, görüntülerin ücret karşılığında yayımlandığı değerlendirilen hesabın kullanıcısı olduğu belirlenen Abdullah Çatalbaş isimli şüpheli, Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.