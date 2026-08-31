Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı

CHP'de uzun yıllar yöneticilik ve milletvekilliği yapan Cevdet Selvi için Ankara’da TBMM bahçesinde düzenlenen cenaze töreni, siyaset dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Törenin en çok konuşulan anı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in karşılaşması oldu.

YENİ PARTİ SÜRECİ SONRASI İLK TOKALAŞMA

Yeni Parti'nin kuruluş sürecinin ardından ilk kez aynı kareye giren Kılıçdaroğlu ve Özel, tören alanında el sıkıştı. İki liderin tokalaştığı esnada Özgür Özel'in yüzündeki gergin ifade gözlerden kaçmadı.

DAHA ÖNCE DE CENAZEDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki isim daha önce mutlak butlan kararının ardından ancak Yeni Parti henüz kurulmadan önce, eski CHP Milletvekili Orhan Sür ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazelerinde bir araya gelmişti. Yeni Parti'nin resmen kurulmasının ardından gerçekleşen bu temas, iki lider arasındaki ilk doğrudan karşılaşma oldu.

Özgür Özel ve Cevdet Selvi

CEVDET SELVİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28 Ağustos'ta yaşamını yitiren Cevdet Selvi, CHP tarihinin kritik dönemlerinde görev almıştı. Selvi, Deniz Baykal’ın 1999 ve 2010 yıllarında genel başkanlıktan istifa ettiği dönemlerde iki kez CHP Genel Başkanvekilliği görevini üstlenmişti. Selvi; 18, 20, 22 ve 23. dönemlerde de CHP milletvekili olarak Meclis'te yer almıştı.