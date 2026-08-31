Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor - Son Dakika
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Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

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Başörtülü kadınları ve küçük çocukları hedef alan bir video kaydı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki şahıs, başörtülü kadınları öldürmek ve 2 yaşındaki çocuklara cinsel saldırıda bulunmakla tehdit ederken, "Bu bir suç duyurusudur" ifadelerini kullanan vatandaşlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenerek şahsın bir an önce bulunmasını ve hakkında işlem başlatılmasını istiyor.

Bir şahsın yayınladığı video kaydında kullandığı tehdit içerikli ifadeler tepki çekti. Şahıs, kayıtta önümüzdeki iki aylık süreçten söz ederek başörtülü kadınları ve küçük çocukları doğrudan hedef aldı.

Videoda başörtülü kadınları öldürmekle tehdit eden şahıs, 2 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel saldırı tehdidinde de bulundu. Kayıt boyunca ağır küfür ve hakaretler kullanan şahsın sözleri üzerine emniyet güçlerine çağrı yapıldı.

"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

Görüntüleri paylaşarak yetkililere seslenen vatandaşlar, "Emniyet'in harekete geçmesini bekliyoruz. Bu bir suç duyurusudur" ifadelerini kullanarak şahsın bir an önce tespit edilmesini istedi.

Paylaşımlarda, şahsın açık şekilde kadınları ve çocukları hedef aldığı belirtilerek güvenlik güçlerinin harekete geçmesi talep edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRI

Vatandaşlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de etiketleyerek videodaki şahsın kimliğinin ve bulunduğu yerin belirlenmesi için çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor - Son Dakika
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