Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Bir şahsın yayınladığı video kaydında kullandığı tehdit içerikli ifadeler tepki çekti. Şahıs, kayıtta önümüzdeki iki aylık süreçten söz ederek başörtülü kadınları ve küçük çocukları doğrudan hedef aldı.

Videoda başörtülü kadınları öldürmekle tehdit eden şahıs, 2 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel saldırı tehdidinde de bulundu. Kayıt boyunca ağır küfür ve hakaretler kullanan şahsın sözleri üzerine emniyet güçlerine çağrı yapıldı.

"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

Görüntüleri paylaşarak yetkililere seslenen vatandaşlar, "Emniyet'in harekete geçmesini bekliyoruz. Bu bir suç duyurusudur" ifadelerini kullanarak şahsın bir an önce tespit edilmesini istedi.

Paylaşımlarda, şahsın açık şekilde kadınları ve çocukları hedef aldığı belirtilerek güvenlik güçlerinin harekete geçmesi talep edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRI

Vatandaşlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de etiketleyerek videodaki şahsın kimliğinin ve bulunduğu yerin belirlenmesi için çağrıda bulundu.