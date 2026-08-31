Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi - Son Dakika
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Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
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Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10X ve T10F'den sonra geliştirilen T6X modelinin 1 milyon 300 bin TL bandındaki fiyat hedefinde bir değişiklik olmadığını ve haziran ayı sonunda kullanıcılarla buluşacağını açıkladı.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10X ve T10F modellerinin ardından geliştirilen kompakt B-SUV modeli T6X’in teslimat tarihi ve fiyat hedefine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Tosyalı, Haziran ayında talep toplanacağını ve yılın başındaki 1 milyon 300 bin TL’lik fiyat hedeflerini koruduklarını belirtti.

Yerli otomobil markası Togg, ürün gamını genişletme stratejisi kapsamında yeni modeli T6X ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Şehir içi kullanımda ve genç sürücüler arasında ilgi görmesi beklenen yeni model, erişilebilir fiyat politikasıyla pazara girmeye hazırlanıyor.

"ÇOK DAHA HESAPLI OLACAK"

T6X modelinin geliştirilme sürecinde uygun fiyat ve erişilebilirlik kriterlerinin ön planda tutulduğunu vurgulayan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şunları söyledi: "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki, neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Amacımız, daha geniş kitlelerin Togg teknolojisine ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda, kullanıcılarımızın alım gücünü destekleyecek uygun kampanya süreçlerimiz de olacak."

Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

HAZİRAN AYINDA TESLİMATLAR BAŞLIYOR

Yeni modelin yollara çıkacağı takvime ilişkin detayları paylaşan Tosyalı, haziran ayını işaret etti: "Önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye, yani yollarda T6X'leri görmeye başlayacağız."

Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

1 MİLYON 300 BİN TL BANDINDAKİ FİYAT HEDEFİ DEĞİŞMEDİ

Yılın başında duyurulan 1 milyon 300 bin TL bandındaki fiyat beklentisine sadık kalındığını ifade eden Tosyalı, "Ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana stratejimizde ve hedeflerimizde bir değişiklik yok. T6X’i bu rekabetçi fiyat seviyelerinde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek hedeflerinin arkasında olduklarını belirtti.

Fuat Tosyalı, Otomobil, Ekonomi, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çağrı Akkaya Çağrı Akkaya:
    1.300 milyon mu ucuz 3 3 Yanıtla
  • 2tfjcgvcmf 2tfjcgvcmf:
    yerli araç dediğin zaman. asgari ücretli çalışan bile rahat bir şekilde alabilmeli ama nerdee.. kiraya anca yetiyor. 0 1 Yanıtla
  • özer bergin özer bergin:
    Bu gün satılıyor olsaydı 1.3m ama 2027 haziranında rakam en az 2m olur,demedi demeyin. 0 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    çok ucuz hemen 12 adet ben alıyorum 0 0 Yanıtla
  • Lina@870400 Lina@870400:
    bu fiyatin altında araba mı var maaal…. 0 0 Yanıtla
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