Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10X ve T10F modellerinin ardından geliştirilen kompakt B-SUV modeli T6X’in teslimat tarihi ve fiyat hedefine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Tosyalı, Haziran ayında talep toplanacağını ve yılın başındaki 1 milyon 300 bin TL’lik fiyat hedeflerini koruduklarını belirtti.

Yerli otomobil markası Togg, ürün gamını genişletme stratejisi kapsamında yeni modeli T6X ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Şehir içi kullanımda ve genç sürücüler arasında ilgi görmesi beklenen yeni model, erişilebilir fiyat politikasıyla pazara girmeye hazırlanıyor.

"ÇOK DAHA HESAPLI OLACAK"

T6X modelinin geliştirilme sürecinde uygun fiyat ve erişilebilirlik kriterlerinin ön planda tutulduğunu vurgulayan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şunları söyledi: "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki, neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Amacımız, daha geniş kitlelerin Togg teknolojisine ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda, kullanıcılarımızın alım gücünü destekleyecek uygun kampanya süreçlerimiz de olacak."

HAZİRAN AYINDA TESLİMATLAR BAŞLIYOR

Yeni modelin yollara çıkacağı takvime ilişkin detayları paylaşan Tosyalı, haziran ayını işaret etti: "Önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye, yani yollarda T6X'leri görmeye başlayacağız."

1 MİLYON 300 BİN TL BANDINDAKİ FİYAT HEDEFİ DEĞİŞMEDİ

Yılın başında duyurulan 1 milyon 300 bin TL bandındaki fiyat beklentisine sadık kalındığını ifade eden Tosyalı, "Ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana stratejimizde ve hedeflerimizde bir değişiklik yok. T6X’i bu rekabetçi fiyat seviyelerinde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek hedeflerinin arkasında olduklarını belirtti.