Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin soruşturma sürerken, olayla ilgili adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Girne Mahkemesi, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak 9 şüphelinin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında geminin sefer belgeleri, teknik durumu, mürettebatın tahliye sırasındaki tutumu ve şirket hissedarlarının muhtemel sorumluluklarına ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.

"DENİZ ŞARLARININ SEFERE ENGEL TEŞKİL ETMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, geminin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Geminin limandan ayrıldığı sırada hava ve deniz şartlarının sefere engel teşkil etmediği, 3 metreye kadar olan dalgalarda geminin limandan çıkışına engel bulunmadığı tespit edildi. Geminin izin ve sefer belgelerinin tam olduğu, uluslararası sularda sefere uygun bulunduğu ve son denetiminin 2 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildiği mahkemeye aktarıldı. Geminin yaklaşık 12 yıl önce bir kazada hasar gördüğü, daha sonra onarıldığı ve 2024 yılında yeniden sefer izni aldığı yönündeki bilgiler de soruşturma dosyasına girdi.

GEMİNİN HASAR ALDIKTAN SONRA YOLA DEVAM ETTİĞİ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Polis tarafından alınan bazı ifadelerde, geminin hasar almasına rağmen yoluna devam ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Geminin Türkiye'de gerçekleştirilen bir işlem sırasında zarar gördüğüne yönelik iddiaların da soruşturma kapsamında araştırılacağı kaydedildi. Yolcular tarafından çekilen görüntülerin de polis tarafından inceleneceği bildirildi. Soruşturma kapsamında geminin teknik durumu ve kazanın meydana gelmesinde kasıt bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

MÜRETTEBATIN TAHLİYEDEKİ TUTUMU MERCEK ALTINDA

Mahkemeye verilen bazı ifadelerde mürettebatın can yelekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı ve tahliye edilmesi gereken yolculara yardım edilmediği ileri sürüldü. Savunma tarafı, mürettebatın can yelekleri ve can sallarıyla yolculara yardım ettiğini öne sürdü. Polis, alınan bazı ifadelerde ise yolculara yardım edilmediğinin belirtildiğini mahkemeye aktardı. Gemide yeterli sayıda can salının bulunduğu yönündeki bilgi de duruşmada gündeme geldi.

İKİNCİ KAPTANIN YARDIM ÇAĞRISI YAPTIĞI BELİRTİLDİ

Soruşturma kapsamında ikinci kaptanın yardım çağrısında bulunduğu da mahkemeye aktarıldı. Şüphelilerden Serkan Erol'un gemi kaptanına geminin uç kısmının kırıldığını söylediği belirtildi. Erol'un söz konusu bölümü görüp göremeyeceği ve verdiği ifadenin doğruluğunun polis tarafından araştırıldığı kaydedildi. Kaptanın resmi kaptanlık belgesine ilişkin araştırmanın da devam ettiği bildirildi.

ŞİRKET HİSSEDARLARININ SORUMLULUĞU ARAŞTIRILACAK

Soruşturmanın yalnızca gemi kaptanı ve mürettebatıyla sınırlı kalmayacağı, gemi şirketinin hissedarlarının kazada herhangi bir sorumluluklarının bulunup bulunmadığının da araştırılacağı mahkemede belirtildi. Duruşmada, şirket hissedarları olarak Sadık Akyüz, Ramazan Akyüz, Harun Erhun, Bekir Hürdeniz ve Metin Osmancıoğlu'nun isimleri de gündeme geldi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili gözaltına alınan kaptan M.Ö.'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmış, hakim; kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istemişti.

KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaptan ve mürettebatı mahkemeye verdikleri ifadede dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu belirtti. Kaptan, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 100'ÜN ÜZERİNDE KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmanın "dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" kapsamında yürütüldüğü, arama-kurtarma faaliyetleri ile kazaya ilişkin adli ve teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulurken, olayla ilgili kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasında, geminin gerekli izinlerinin tamam olduğu, Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından gerekli süreçlerin yürütüldüğü kaydedildi.

Geminin teknik uygunluğuna ilişkin işlemler de inceleme kapsamında değerlendirilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

MERSİN-GİRNE ARASINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.

Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.

Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.