İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi - Son Dakika
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İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi

İran\'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD\'ye çevrildi
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İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bölgede duman veya yangın görülmezken patlamaların kaynağı henüz belirlenemedi. İran Öğrenci Haber Ağı ise ABD'nin Hark Adası kıyısındaki küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

BÖLGEDE DUMAN VE YANGIN GÖRÜLMEDİ

İran'ın Fars Haber Ajansına göre yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu. Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.

İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. 

Kaynak: AA

Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi - Son Dakika
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