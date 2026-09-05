İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi
İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bölgede duman veya yangın görülmezken patlamaların kaynağı henüz belirlenemedi. İran Öğrenci Haber Ağı ise ABD'nin Hark Adası kıyısındaki küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı.
İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
BÖLGEDE DUMAN VE YANGIN GÖRÜLMEDİ
İran'ın Fars Haber Ajansına göre yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu. Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.
İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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