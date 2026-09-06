Amedspor\'dan müthiş geri dönüş! 2-0\'dan gelip puan aldılar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dört golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı ve taraflar 2-2 berabere kaldı.

KASIMPAŞA 2-0'I BULDU

Ev sahibi Kasımpaşa, karşılaşmanın 20. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca lacivert-beyazlılar soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarının 52. dakikasında Adrian Benedyczak sahneye çıktı ve Kasımpaşa'nın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

GIFT ORBAN GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

2-0 geriye düşen Amedspor'un cevabı gecikmedi. 59. dakikada Gift Orban, fileleri havalandırarak farkı bire indirdi ve takımını yeniden maça ortak etti.

ORBAN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Amedspor'un beraberlik arayışı 83. dakikada sonuç verdi. Gift Orban bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Amedspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı.

AMEDSPOR 7 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Amedspor 7 puana ulaştı. Sezonun ilk 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kasımpaşa ise puanını 6'ya çıkardı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.