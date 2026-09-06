Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar - Son Dakika
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Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

Amedspor\'dan müthiş geri dönüş! 2-0\'dan gelip puan aldılar
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Süper Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Gift Orban'ın ikinci yarıda attığı 2 golle skoru eşitleyen Amedspor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanını 7'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dört golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı ve taraflar 2-2 berabere kaldı.

Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

KASIMPAŞA 2-0'I BULDU

Ev sahibi Kasımpaşa, karşılaşmanın 20. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca lacivert-beyazlılar soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarının 52. dakikasında Adrian Benedyczak sahneye çıktı ve Kasımpaşa'nın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

GIFT ORBAN GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

2-0 geriye düşen Amedspor'un cevabı gecikmedi. 59. dakikada Gift Orban, fileleri havalandırarak farkı bire indirdi ve takımını yeniden maça ortak etti.

Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

ORBAN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Amedspor'un beraberlik arayışı 83. dakikada sonuç verdi. Gift Orban bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Amedspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı.

Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar

AMEDSPOR 7 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Amedspor 7 puana ulaştı. Sezonun ilk 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kasımpaşa ise puanını 6'ya çıkardı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    helal olsun sana. Amedspor 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar - Son Dakika
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