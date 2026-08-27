Bangladeş, Mekke Savunma Anlaşması'na Davet Edildi - Son Dakika
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Bangladeş, Mekke Savunma Anlaşması'na Davet Edildi

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Bangladeş, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na davet edildi.

Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Humayun Kabir, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Bangladeş'in de davet edildiğini açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşmaya Bangladeş'in de katılması gündeme geldi. Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Humayun Kabir, pazartesi günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bangladeş'in anlaşmaya davet edildiğini söyledi Kabir, " Orta Doğu'daki İslam ülkeleri arasında bir güvenlik anlaşması varsa, buna katılmayı düşünmemiz olağandışı bir durum değildir. Bu konu olumlu karşılanmaktadır. Bangladeş'i özellikle de Başbakan Tarık Rahman'ı katılmaya davet ediyorlar" dedi. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir kaynak da Suudi Arabistan'ın Dakka'yı anlaşmaya katılmaya davet ettiğini açıklayarak, davetin ne zaman yapıldığına dair bilgi vermedi.

Anlaşmaya göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırı üç ülkeye de yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Bangladeş, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, Türkiye, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Politika Bangladeş, Mekke Savunma Anlaşması'na Davet Edildi - Son Dakika

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