Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir berber dükkanında yaşanan dehşet dolu anlar, bir vatandaşın cesur müdahalesiyle ucuz atlatıldı. Elindeki bıçakla dükkana girerek çevredekileri tehdit eden şahıs, içerideki bir müşterinin attığı tek yumrukla neye uğradığını şaşırdı.

UZUN BIÇAKLA DÜKKANA GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çiğli’de bulunan bir berber salonunda meydana geldi. Elinde uzun bir bıçakla aniden içeri giren kimliği belirsiz saldırgan, iş yerindekilere korku dolu anlar yaşattı. O sırada dükkanda çalışan küçük çırak panikle kaçacak yer ararken, dükkandaki bir vatandaş soğukkanlılığını korudu.

Saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan vatandaş, indirdiği sert yumrukla şahsı yere serdi. Yere düşen saldırgan, dükkandakilerin de yardımıyla etkisiz hale getirildi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şahsın elindeki bıçakla içeri girmesi, küçük çırağın yaşadığı büyük korku ve cesur vatandaşın attığı yumrukla saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar saniye saniye yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilerek etkisiz hale getirilen saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.