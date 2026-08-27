Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Barcelona, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in transferini resmileştirdi. Hırvat kaleci, İspanyol deviyle 30 Haziran 2030'a kadar geçerli dört yıllık sözleşmeye imza attı. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı imza töreninden görüntüler kulüp tarafından paylaşıldı.

GÖZÜNÜN İÇİ GÜLDÜ

Paylaşılan görüntülerde Livakovic'in oldukça neşeli olduğu görüldü. Laporta ile birlikte sözleşmeye imza atan Hırvat eldivenin sık sık gülümsemesi dikkat çekti.

Livakovic'in yeni takımındaki ilk anlarında sergilediği neşeli tavırlar, Fenerbahçe'deki son dönemindeki görüntülerini de yeniden akıllara getirdi.

FENERBAHÇE'DEKİ SON DÖNEMİNDE SAKİNDİ

Hırvat kaleci, Fenerbahçe'deki son döneminde daha sakin görüntüsüyle dikkat çekmişti. Barcelona'ya imza atarken yüzündeki mutluluk ise iki dönem arasındaki farkı ortaya koyan görüntüler olarak öne çıktı. Barcelona'nın paylaştığı imza anlarında Livakovic'in yüzündeki gülümseme dikkatlerden kaçmadı.