Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

MANİFEST'İN MENAJERİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

AĞIR SUÇLAMALAR VAR

Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.