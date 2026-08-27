Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır - Son Dakika
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Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

MANİFEST'İN MENAJERİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. 

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

AĞIR SUÇLAMALAR VAR

Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Tolga Akış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Akış, Manifest, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erhan Nas Erhan Nas:
    bekleseydiniz biraz daha erken olmadımı 10 3 Yanıtla
  • Ahmet Tamer Ahmet Tamer:
    Allah razı olsun sizden emniyet genel müdürü ve çalışanları. Ailemiz var ahlak düşmanı hepsi. Silivri soğuk diyorlar ?? 9 3 Yanıtla
  • bünyamin adıgüzel bünyamin adıgüzel:
    doğru diyorsun kardeşim işte ama devlet uyur gibi yapar eninde sonunda elini masaya yumrugunuda başına koyar 6 0 Yanıtla
  • 535353 535353:
    güzel haber 6 0 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    çok iyi olmuş 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır - Son Dakika
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