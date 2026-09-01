Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı - Son Dakika
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Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

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Real Madrid'in Malaga'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan girerek gol atan Arda Güler, maçın ardından golünü İspanyolca anlattı. "Vinicius'un bana böyle pas vereceğini biliyordum. O çok iyi bir oyuncu, onun sayesinde golü buldum" diyen milli yıldızın akıcı İspanyolcasına futbolseverlerden beğeni yağdı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Malaga karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen kısa sürede skor katkısı verdi. Milli futbolcu, 90+1. dakikada Vinicius Junior'ın asistinde topu ağlara göndererek Real Madrid'in 4-0'lık galibiyetini perçinledi.

GOLÜNÜ İSPANYOLCA ANLATTI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, attığı golü İspanyolca anlattı. Arda, gol pozisyonunda Vinicius'un ne yapacağını önceden tahmin ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vinicius'un bana böyle pas vereceğini biliyordum. O çok iyi bir oyuncu, onun sayesinde golü buldum."

Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

VINICIUS'A ÖVGÜ

Arda Güler, goldeki payı nedeniyle takım arkadaşı Vinicius Junior'a teşekkür ederken, Brezilyalı yıldız için "O çok iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı. İkilinin uyumu golü getirirken Arda, oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırmayı başardı.

İSPANYOLCASI DİKKAT ÇEKTİ

İspanya'daki kariyerini sürdüren milli yıldızın röportaj sırasında rahat ve akıcı şekilde İspanyolca konuşması da öne çıktı. Arda'nın İspanyolcasını oldukça başarılı bulan futbolseverler, genç yıldızın saha içindeki performansının yanı sıra dili kullanma konusundaki gelişimine de dikkat çekti.

Real Madrid, Arda Güler, Malaga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kemal Kemal:
    konuşmazsın, paran varsa dizini büküp ders calismazdin. bu çocuk mütevazi ondan... 0 0 Yanıtla
  • baywatch4134@gmail.com [email protected]:
    o kadar para bende alsam,dünyadaki bütün lisanları konuşurdum. 0 0 Yanıtla
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