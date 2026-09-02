Bu halde bulundular! Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü
ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen kayıp çocuklara yönelik operasyonda, en küçüğü 2 aylık 163 kayıp çocuk bulunmuştu. Baskınların ardından ortaya çıkan görüntülerde, demir parmaklıklar ile tel örgülerin arkasında, elleri ve ağızları bağlı çocukların bulunduğu içler acısı anlar dikkat çekti.
163 çocuğun bulunduğu Florida'daki dev operasyonun ayrıntıları, dehşete düşürmeye devam ediyor. Şimdi ise operasyonla ilişkilendirilen demir parmaklık ve tel örgülerin arkasındaki çocukların yer aldığı görüntüler dikkat çekti.
DEMİR PARMAKLIKLARIN ARDINDAKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ
Florida'daki operasyonun ardından olayla ilişkilendirilen görüntülerde çocukların demir parmaklıklar ve tel örgülerle çevrili alanlarda bulunduğu görülüyor. Bazı görüntülerde çocukların ellerinin ve ağızlarının bağlı olduğu, ardından bulundukları yerlerden çıkarıldıkları anlar yer alıyor.
163 KAYIP ÇOCUĞA ULAŞILMIŞTI
Florida Emniyet Müdürlüğü (FDLE) öncülüğünde gerçekleştirilen "Operation Statewide Shield", 5 gün boyunca devam etmişti. Operasyon sonucunda yaşları 2 ay ile 17 arasında değişen toplam 163 kayıp çocuğa ulaşılmıştı. Yetkililer, bulunan çocukların, birçoğunun çeşitli düzeylerde istismar, ihmal, sömürü veya diğer suç faaliyetlerine maruz kaldığını açıklamıştı.
EN KÜÇÜĞÜ HENÜZ 2 AYLIKTI
Operasyonun en çarpıcı ayrıntılarından biri bulunan çocukların yaşları olmuştu. Florida makamlarının verdiği bilgilere göre en küçük çocuk yalnızca 2 aylık bir bebekti. Çocukların yaşları 17'ye kadar çıkıyordu.
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