Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayarak doğrudan katılım hakkı elde ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe de Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükseldi. İki temsilcimizin Devler Ligi'ndeki rakipleri için gözler bugün gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün (27 Ağustos Perşembe) TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT Spor ve UEFA TV'den canlı yayınlanacak.

36 TAKIM YER ALACAK

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe de dahil olmak üzere her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşerek toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Takımlar bu maçların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

İLK 8 DOĞRUDAN SON 16'YA

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise son 16 bileti için play-off oynayacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY 3. TORBADA

Fenerbahçe ve Galatasaray kura çekimine 3. torbadan katılacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. TORBA: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. TORBA: Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3. TORBA: Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo/Glimt

4. TORBA: Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Sabah

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki 8 rakibi belli olacak.