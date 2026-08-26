İslamabad'da Hastane Yangınında 14 Bebek Hayatını Kaybetti
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki hastanede çıkan yangında 14 bebek hayatını kaybetti.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan servisinde çıkan yangında 15 bebek yaşamını yitirdi.
15 BEBEK YANGINDA ÖLDÜ
Pakistan basını, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktığını duyurdu.
Yangın anında ünitedeki bebeklerden 1'inin kurtarıldığı, 15'inin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Xinhua
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