Geride bıraktığımız sezonlarda Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Esenler Erokspor'da oynayan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu.

''HOŞ GELDİN ÖMER FARUK BEYAZ''

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile anlaşma imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ömer Faruk Beyaz" ifadesine yer verildi.

TOPLAM KARİYERİ

Kariyeri boyunca toplamda 104 maça çıkan 22 yaşındaki on numara oyuncusu, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.