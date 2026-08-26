Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor

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Galatasaray Kulübü, TFF'nin yabancı kuralı hakkında Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları için aldığı kararı eleştirdi. Sarı-kırmızılılar, ''Futbol kişilere göre yönetiliyor'' diyerek takım ismi vermeden bu kararın Fenerbahçe'yi korumak için alındığını iddia etti.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ziraat Türkiye Kupası için açıkladığı yeni yabancı kuralı statü değişikliğine çok sert tepki gösterdi. 

FENERBAHÇE'YE AYRICALIK İDDİASI

Resmi kanallardan yapılan açıklamada kararın taraflı olduğu savunulurken, isim verilmeden ezeli rakip Fenerbahçe’ye ayrıcalık tanındığı ima edildi.

''TÜRK FUTBOLU KİŞİLERE GÖRE YÖNETİLİYOR''

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin geçmişte kulüplerin taleplerine kulak tıkadığı hatırlatılarak "Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi. 

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir.

"Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz.

O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu hâline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkûm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı.

Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serdar Sahin Serdar Sahin:
    Konustu sinekli ikili ve son 4 senedir ayni seylerden bahseden müthis laf yapan baskan 11 15 Yanıtla
    Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    böyle oluyo şampiyonluk alıştı 0 2
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    4 senedir Hersey superdi ama demi 10 14 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    ağla ağla 9 11 Yanıtla
  • 198919 198919:
    6s Türk futbolunun değil Türkiye’nin beka sorunudur…. 7 13 Yanıtla
  • Hayrettin MOZEİKÇİ Hayrettin MOZEİKÇİ:
    İnsanda biraz utanma arlanma olur. 5 6 Yanıtla
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