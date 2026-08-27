Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi\'ne gittiğini gören Galatasaray\'dan olay paylaşım
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Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi ve Galatasaray'la birlikte Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerin Fransa'daki tarihi zaferinin ardından Galatasaray'ın "Gala'da sıradan bir gün daha" paylaşımı ezeli rakibine gönderme olarak yorumlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sürerken Türkiye'yi lig aşamasında iki takım temsil edecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de play-off turunda Olympique Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Böylece iki ezeli rakibin rekabeti Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna da taşındı.

FENERBAHÇE 18 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

İlk karşılaşmada Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa'daki rövanşta rakibini 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler böylece 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdi.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne dönüşünün ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yapılan "Şampiyonlar Ligi geri döndü" paylaşımını alıntıladı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

"GALA'DA SIRADAN BİR GÜN DAHA"

Galatasaray, paylaşımına aslan emojisiyle birlikte "Gala'da sıradan bir gün daha" notunu düştü. Sarı-kırmızılıların mesajı, 18 yıl sonra turnuvaya dönen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Televoleye çevirdiniz şurayı. 13 0 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Haberi yapan fenevli olunca normaldir 4 6
  • Soner Uzun Soner Uzun:
    Yani bu Galatasaray ı Galatasaray lıları anlamak gerçekten zor. Zaten her sene gidiyorsun buraya. Bu nasil bir hazımsızlık. 9 1 Yanıtla
  • enveratabey77@gmail.com [email protected]:
    cin con gidiyor gidiyor. Sonra adamlar splayp geri gönderiyor. 8 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kim kimi gönderiyor ezik? 0 0
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Harbi tarihi zafer ha huaaaaaaaa... 3 5 Yanıtla
  • Salim Şimşek Salim Şimşek:
    yorumlarımı neden hiç yayınlamıyorsunuz 2 2 Yanıtla
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