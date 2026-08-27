Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi\'ne gittiğini gören Galatasaray\'dan olay paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sürerken Türkiye'yi lig aşamasında iki takım temsil edecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de play-off turunda Olympique Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Böylece iki ezeli rakibin rekabeti Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna da taşındı.

FENERBAHÇE 18 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

İlk karşılaşmada Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa'daki rövanşta rakibini 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler böylece 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdi.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne dönüşünün ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yapılan "Şampiyonlar Ligi geri döndü" paylaşımını alıntıladı.

"GALA'DA SIRADAN BİR GÜN DAHA"

Galatasaray, paylaşımına aslan emojisiyle birlikte "Gala'da sıradan bir gün daha" notunu düştü. Sarı-kırmızılıların mesajı, 18 yıl sonra turnuvaya dönen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.