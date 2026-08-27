Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi ve Galatasaray'la birlikte Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerin Fransa'daki tarihi zaferinin ardından Galatasaray'ın "Gala'da sıradan bir gün daha" paylaşımı ezeli rakibine gönderme olarak yorumlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sürerken Türkiye'yi lig aşamasında iki takım temsil edecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de play-off turunda Olympique Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Böylece iki ezeli rakibin rekabeti Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna da taşındı.
FENERBAHÇE 18 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
İlk karşılaşmada Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa'daki rövanşta rakibini 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler böylece 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdi.
GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne dönüşünün ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yapılan "Şampiyonlar Ligi geri döndü" paylaşımını alıntıladı.
"GALA'DA SIRADAN BİR GÜN DAHA"
Galatasaray, paylaşımına aslan emojisiyle birlikte "Gala'da sıradan bir gün daha" notunu düştü. Sarı-kırmızılıların mesajı, 18 yıl sonra turnuvaya dönen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
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