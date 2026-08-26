Kepez\'de Son Kullanma Tarihi Geçen Gıda Ürünlerine El Konuldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir gıda deposunda yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 152 kilo et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya el konuldu.

Kepez Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri Yükseliş Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimde, bazı gıda ürünlerinde üretim yeri ve üretim tarihi bilgilerinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya geçtiği belirlendi.

İncelemelerde, halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen 152 kilo et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya el konuldu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 26 bin 360 lira para cezası uygulanan işletme, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Açıklamada, son kullanma tarihi bulunmayan veya geçmiş ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlardan şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi.